76-летняя женщина умерла на горнолыжном курорте после прыжка

В Подмосковье 76-летняя лыжница неудачно спрыгнула с подъемника и умерла. Женщина сломала позвоночник. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, все произошло на горнолыжном курорте в Яхроме. В среду вечером, 14 февраля женщина приехала покататься, взяв с собой необходимые вещи. Все шло успешно, даже сотрудники базы для туристов отмечали, что она не выглядела уставшей. Но в какой-то момент лыжница пропустила свой сход с подъемника и решила спрыгнуть с него, когда он уже находился в полутора метрах от земли.

Женщина приземлилась на металлическую сетку, установленную для защиты, но из-за неудачного падения не смогла подняться. Сотрудники отреагировали на ситуацию и отнесли ее в травмпункт. Отмечается, что она могла разговаривать, но ее давление упало. Она начала терять сознание.

Сотрудникам скорой помощи сообщили, что видимых повреждений на теле женщины нет. Сначала они не могли понять, что именно произошло с лыжницей – перелом позвоночника, аневризма брюшной аорты или инсульт. Спасти ее не удалось, женщина умерла. По информации источника, полученная травма, перелом позвоночника, была несовместима с жизнью.

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