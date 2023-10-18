72-летнюю женщину задержали за преступление, совершенное больше четверти века назад

Сотрудники правоохранительных органов нагрянули к 72-летней колымчанке в Хабаровске, которая пряталась от следствия на протяжении 26 лет. Муж пенсионерки при этом ничего не знал о криминальном прошлом супруги, передает Kp.ru.

По данным следствия, в 90-х годах женщина работала в одной конторе. Во время поездки в Москву по делам она подделала подпись своего начальника. Затем от его лица она заключила незаконный купли-продажи ценных бумаг. Таким образом она обогатилась на 125 миллионов рублей. От правоохранителей женщина спряталась, и при этом весьма удачно. Ей удавалось оставаться незамеченной на протяжении 26 лет.

Сама предполагаемая мошенница из Магаданской области, однако задержать ее удалось в Хабаровске. Появлению полицейских пожилая женщина не удивилась, а лишь забеспокоилась — что теперь о ней подумает супруг, который ни о чем не знал.

Ранее в Калужской области перед судом предстал дальнобойщик. Мужчину признали виновным в убийстве девушки спустя 18 лет.