«Квартира в залоге»: 93-летнюю вдову Николая Крючкова могут выставить на улицу

93-летняя вдова актера Николая Крючкова может остаться без дома из-за мошенников. Об этом сообщает Kp.ru.

Знакомые предупредили Лидию Крючкову о том, что половина доли ее квартиры в самом сердце столицы выставлена на продажу в одном из агрегаторов объектов недвижимости.

В доме, помимо нее, прописаны ее 67-летняя дочь Эльвира Николаевна, внучка Екатерина и правнучка Анфиса. При этом отношения между родственниками напряженные. Так, Эльвира Крючкова уже долгое время не поддерживает общение со своей дочерью, а та называет мать исключительно по имени.

Квартира зарегистрирована на двоих собственников: Эльвиру Крючкову и ее внучку Анфису. Три года назад стало известно, что наследница Николая Крючкова продала двухкомнатную квартиру родителей под Икшей.

«Деньги от дачи у Эльвиры закончились. Теперь она решила продать свою долю в квартире. Я это предполагала еще несколько лет назад, когда Эльвира пыталась запугать Анфису, требовала, чтобы моя дочь переоформила на нее и свою половину квартиры, оказывала на Анфису давление, писала на нее заявления в полицию», – заявила Екатерина.

При этом сама Екатерина не хотела бы, чтобы квартира перешла в руки чужому человеку, поскольку она слишком дорога членам семьи Крючковых. К тому же на доме висит мемориальная доска в память о Николае Крючкове.

Женщина выяснила, что в марте на квартиру в центре Москвы оформили ипотеку, ограничение прав и обременение на некого мужчину из Хабаровска, которого ни сама Екатерина, ни ее близкие не знают. А недавно он объявился и начал писать угрозы Анфисе.

«Предлагает ей выкупить вторую половину за 22 миллиона. Говорит, что наша квартира у него в залоге. Заложить свою половину могла только Эльвира», – отметила внучка покойного Николая Крючкова.

Более того, в Интернете Екатерина узнала, что этот человек является квартирным мошенником, который представляется инвестором и юристом по вопросам недвижимости.

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