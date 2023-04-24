68-летний петербуржец на детской площадке показывал половой орган четвероклассникам

На юго-востоке Санкт-Петербурга 68-летний пенсионер на детской площадке по улице Шелгунова устроил демонстрацию своего полового органа для четвероклассников. Об этом сообщает издание Фонтанка, со ссылкой на ИА «Агентство журналистских расследований».

Мужчину, оголявшегося перед маленькими девочкой и мальчиком, задержали прямо на площадке по подозрению в совершении действий насильственного характера в отношении несовершеннолетних. Его доставили в полицейский участок. Отмечается, что пожилой петербуржец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители поместили предполагаемого преступника в камеру, а родитель одного из детей, которому он показывал половой орган, написал на него заявление. После этого возбуждено уголовное дело. Примечательно, что раньше пенсионер был замечен только за кражами.

Ранее в московском электропоезде «Ласточка» обнаружили изрезанное тело младенца. Труп нашли в туалете в мусорном баке во время уборки. На данный момент разыскивается женщина, родившая ребенка. Ее личность пока не установлена.