65-летний поджигатель машины полиции на Арбате шел в отдел на допрос

Пенсионер, который совершил поджог машины полиции рядом со зданием ОМВД по Арбату, шел в отдел по вызову на допрос. Напомним, 24 декабря он бросил бутылку с горючим в сторону авто.

Подробности приводит сайт mk.ru.

По его информации, мошенники связались с 65-летним пенсионером в сентябре. Они пугали, что если тот не выполнит требования, пострадают родственники на Украине. Мужчину использовали в качестве курьера – он забирал деньги у жертв телефонного мошенничества. Полиция установила его личность и вызвала на допрос. Известно также, что потерпевшим по данному уголовному делу стал известный артист.

Собеседник пенсионера потребовал поджечь полицейскую машину. Тот следовал инструкции, но был задержан полицией.

Саперы нашли в машине мужчины телефон с зажимом для трансляции поджога в прямом эфире. Также в авто обнаружили канистру с бензином.

Задержанный ранее был судим по статье об убийстве.

В сентябре в дом отца блогера Дани Милохина бросили «коктейль Молотова».