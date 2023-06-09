61-летний постоялец дома престарелых изнасиловал соседку-инвалида

В Америке житель дома престарелых напал на 80-летнюю соседку-инвалида и изнасиловал ее.

Об этом сообщает Газета.Ru.

В феврале прошлого дона в штате Индиана сотрудница дома престарелых зашла в палату пожилой Патриции Ньюнум и увидела, что сверху на ней лежит другой посетитель учреждения, 61-летний Дуэйн Фриман. Закрыв ее лицо подушкой, мужчина насиловал женщину-инвалида.

Впоследствии Фриман признался, что вступал с Патриций в сексуальный контакт, который произошел по согласию обеих сторон. В итоге полового акта 80-летняя женщина умерла, будучи задушенной.

Подсудимый признал вину, и теперь его могу посадить на срок до 45 лет.

Семья пострадавшей считает, что именно персонал дома престарелых виноват в случившемся.

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