59-летняя жительница Петербурга мечтала о букете от поклонника, а получила побои и грабеж

Доверчивая жительница Санкт-Петербурга пустила двух мужчин, которые якобы принесли ей цветы от тайного поклонника, и стала жертвой грабежа. Незнакомцы украли у нее 16 тысяч рублей, сейчас их ищет полиция.

59-летняя женщина обратилась в единую службу спасения вечером в минувшую субботу. Она рассказала, что в ее квартиру позвонил неизвестный, который представился курьером. Он сообщил, что принес букет от тайного поклонника. Когда петербурженка открыла дверь, то на нее набросились двое мужчин. Они предусмотрительно спрятали лица под медицинскими масками.

Грабители избили жительницу и забрали у нее из кошелька 16 тысяч рублей. Пострадавшая до сих пор не понимает, почему это произошло именно с ней. В разговоре с оперативниками она призналась, что у нее не было врагов, никаких угроз не поступало. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Ранее мы писали о том, как житель Омской области до смерти избил жену за желание выйти из дома. Инцидент произошел в Называевском районе, 10 декабря. 53-летняя женщина решила выйти из дома на улицу, сходить в гости, но 59-летний супруг оказался против этого. Он силой удерживал ее и избил. Пострадавшую доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Медикам не удалось ее спасти.