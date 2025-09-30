55-летняя женщина планировала заказное убийство бывшего зятя и его новой супруги за 400 тысяч рублей

В Москве задержали 55-летнюю женщину, которая планировал организовать заказное убийство бывшего зятя и его новой жены. Подробности несостоявшегося преступления приводит mk.ru.

Как стало известно, пенсионерка запланировала злодеяние еще в августе текущего года. Исполнителя она стала искать среди друзей и знакомых. Один их них и сообщил о страшных планах женщины в полицию.

Тогда наемных убийц пришлось изобразить двум сотрудникам правоохранительных органов. Они встретились с заказчицей, которая сообщила, что сама укажет на жертв. За преступление она готова была заплатить 400 тысяч рублей. Но расплатиться она хотела частями. Оперативники общались с ней по телефону и при личных встречах, рассказывая, как проходит подготовка. Потом ее арестовали.

Издание установило, что заказчицей является уроженка Ярославской области. В столице она проживает вместе с четырьмя взрослыми детьми. В 2023 году ее 20-летняя дочь развелась с мужем 2000-го года рождения. А через год девушка подала иск суд с требованием признать сам факт брака недействительным. Однако суд отказал ей в этом.

Вскоре разведенный парень женился вновь. Более того, недавно его новая супруга забеременела. И бывшая теща решила отомстить ему за дочь.

В пресс-службе ГСУ СКР по Москве рассказали, что обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что певицу Аллу Пугачеву обвинили в подготовке заказного убийства.