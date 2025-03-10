«На допрос, Алла Борисовна, вам придется сюда приехать»: Пугачеву обвинили в подготовке заказного убийства

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что его готовились убить из-за певицы Аллы Пугачевой. Политик подаст заявление на исполнительницу в полицию, ФСБ, Генпрокуратуру.

Подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

По словам главы ФПБК, мотивом для подготовки покушения стали его просьбы лишить певицу званий, наград и признать иноагентом. По информации Бородина, Пугачева «работает на иностранные спецслужбы, ЦРУ».

«Никто ее пока не признал иноагентом, но мое убийство готовилось именно из-за Аллы Борисовны Пугачевой… В связи с этим я заявляю – завтра мы готовим заявление на Пугачеву. Я официально делаю обращение в правоохранительные органы, федеральную службу безопасности, Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку», - сообщил политик.

В случае возбуждения уголовного дела Пугачевой потребуется приехать в Россию, сообщил Бородин. Он также отметил, что сбежавшие артисты «привлекли к себе внимание следственных органов».

«На допрос, Алла Борисовна, вам придется сюда приехать», - отметил глава ФПБК.

Ранее Бородин рассказывал о покушении на сына.