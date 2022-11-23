51-летняя мексиканка пролетела три тысячи миль ради интернет-любовника, который расчленил ее

В Перу на пляже обнаружили части тела 51-летней мексиканки. После установления личности удалось выяснить, что женщина прилетела на встречу с интернет-знакомым, не подозревая, что он окажется убийцей.

Бланка Арельяно зарегистрировалась на сайте знакомств, чтобы найти себе достойного мужчину. На сервисе женщина познакомилась с интересным перуанцем. Однако кандидат на ее сердце жил слишком далеко от нее. Но это не остановило настойчивую мексиканку. Она была намерена встретиться с ним вживую, поэтому преодолела три тысячи миль ради свидания.

Новый знакомый на первый взгляд оказался очень милым мужчиной. В последнем разговоре с племянницей 7 ноября Бланка призналась, что влюблена.

После телефонного звонка женщина перестала выходить на связь, и тогда родственница забила тревогу. Девушка обратилась за помощью в социальных сетях и сообщила, что у нее пропала тетя.

Сам перуанец вскоре ответил племяннице своей любовницы, что она ушла от него. Он даже выразил сочувствие в ее пропаже. Делом заинтересовалась полиция, и уже скоро Бланка Арельяно была найдена. Правда, по частям. Сначала обнаружили палец, затем голову, руку, тело, из которого были вырезаны внутренние органы.

Перуанца немедленно задержали. В его доме были оставлены кровавые следы, а в аккаунте в TikTok нашли видео с человеческими органами.

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