50-летний мужчина изнасиловал школьницу в парке Москвы

10 июня на юге Москвы была изнасилована 12-летняя школьница. Это случилось около полудня, когда девочка гуляла в музее-заповеднике «Царицыно».

Об этом сообщает mk.ru.

Преступник выследил ребенка, затащил в кусты и изнасиловал. На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали виновника. Им оказался 50-летний мужчина. Свою вину он признал. Теперь против него возбуждено уголовное дело по статьям 131 УК РФ («Изнасилование») и 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Напомним, ранее мы писали про маньяка из Перми, который был обвинен в 48 преступлениях сексуального характера. Зачастую он также поджидал своих жертв на улице и насиловал их в кустах. После 20 лет заключения Сергей Зайцев вышел на свободу.