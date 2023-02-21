48 часов пыток: пьяная мать издевалась над дочкой с помощью швабры и скалки

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе мать два дня воспитывала дочку шваброй и скалкой, девочка оказалась в больнице. Об этом сообщается на сайте Фонтанка.

11-летняя девочка поступила в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Врачи выявили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и множественные ушибы. Травмы были в основном на бедрах и голове.

Бригада скорой помощи забрала ребенка прямо из квартиры. Девочка жила вместе с 39-летней матерью. Правоохранительные органы заинтересовались данной ситуацией, теперь родительнице предстоит ответить на несколько вопросов.

По некоторым данным, в выходные женщина, перебрав с алкоголем, била дочь скалкой и шваброй.

Ранее мы писали о том, что под завалами после землетрясения в Турции мать прокусила себе руку, чтобы напоить ребенка. Даже спустя 13 дней после стихийного бедствия, под завалами продолжают находить людей. Еще в школе говорили, что человек сможет прожить без воды пять, максимум, семь дней.

«Она прокусила себе руку и дала пить кровь ребенку, чтобы он мог питаться: на руке у нее след от зубов, и у обоих кровь на губах. А сама умерла, видимо, от потери крови», – рассказал один из волонтеров.