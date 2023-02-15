45-летняя москвичка загорелась, пытаясь прикурить сигарету

Жительница столицы неудачно прикурила сигарету и чуть не сгорела. У 45-летней женщины загорелась голова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Происшествие случилось в День святого Валентина. Огонь охватил волосы женщины, а потом перешел и на всю голову.

На данный момент пострадавшую доставили в больницу. Врачи установили, что у нее многочисленные ожоги на лице и шее. По факту инцидента полицейские начали проверку. Женщина продолжает оставаться под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье парню ампутировали ноги после прогулки в летних кроссовках в 30-градусный мороз.

Отмечается, что пострадавшего привезли в ожоговый центр Читинской городской больницы № 1. В ту ночь в городе стоял страшный мороз. По словам парня, он рассчитывал, что будет находиться в машине, а не на улице, но по пути автомобиль неожиданно сломался. Постепенно он стал замерзать, попытки поймать такси были безуспешными.

Госпитализировали молодого человека с сильным обморожением обеих ног. Врачи не смогли спасти конечности, и им пришлось ампутировать обе стопы.