45-летний остеопат Михаил Кутузов умер в стенах собственной клиники в Москве

Основатель клиники семейной остеопатии Михаил Кутузов скоропостижно скончался на своем рабочем месте в Москве.

Как сообщает mk.ru, 45-летнего остеопата обнаружили без сознания в клинике вечером 23 октября. Медики пытались его спасти, но помочь Кутузову им не удалось.

Причина смерти врача устанавливается.

Михаил Кутузов — врач-невролог, остеопат и основатель семейной клиники в Москве. В 2003 году он окончил Московский государственный медико-стоматологический университет им. Евдокимова. Стажировался во Франции, Латвии, США. Стаж работы медика составлял 23 года.

