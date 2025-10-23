На 103-м году жизни умер Феликс Дадаев, которого называли двойником Сталина

На 103-м году жизни умер Феликс Дадаев, заслуженный артист РСФСР и народный артист Дагестана. Его называли последним из известных двойников Иосифа Сталина. Об этом сообщает mk.ru.

Дадаев был разносторонним артистом — танцором, иллюзионистом, конферансье. По его собственным словам, он стал двойником вождя после Великой Отечественной войны.

Для превращения в Сталина требовались часы грима: на лицо наносили толстый слой краски, чтобы создать эффект оспин, а с помощью специальных накладок меняли форму ушей. Как вспоминал сам Дадаев, его обучали копировать манеры и интонации Сталина.

По словам актрисы Виктории Лазич, подруги семьи Брежневых, Дадаев никогда не читал речей за Сталина, но мог подменять его на публичных мероприятиях для обеспечения безопасности.

«Как-то Феликс Гаджиевич подменял его на спектакле в театре, пока сам Сталин присутствовал на важной встрече, о которой никто не должен был знать. Конечно, опасались не только покушений со стороны врагов, но и рассекречивания наших тайн», — считает Лазич.

Судьбы большинства дублеров Сталина сложились трагично, однако Дадаеву удалось прожить долгую жизнь. Он впервые публично рассказал о своей роли лишь спустя полвека, после распада СССР, однако официального подтверждения от спецслужб так и не последовало.

Феликс Дадаев похоронен на кладбище «Красная горка» в Подмосковье.

