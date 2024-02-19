44-летний москвич с весом 180 кг умер, застряв в ванне с кипятком

В Москве 44-летний мужчина с весом 180 кг умер от ожогов, полученных во время приема ванны. Мужчина включил только горячую воду, а когда захотел разбавить холодной, то поскользнулся и не смог встать.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Происшествие случилось 9 февраля в квартире на Открытом шоссе. Мужчина, злоупотребляющий алкоголем и страдающий диабетом, принимал ванну.

По ошибке он включил горячую воду, а в попытке переключить кран, упал. Мужчина звал на помощь так, что крики услышали соседи. Они вызвали экстренные службы. Дверь в квартиру пришлось вскрывать.

Пострадавшего доставили в больницу с ожогами 20% тела. 18 февраля мужчина умер, он так и не пришел в сознание.

Ранее сообщалось о смерти ветерана в Москве из-за сильных ожогов. В его квартире на 10 этаже загорелась настольная лампа. Подробнее читайте здесь.