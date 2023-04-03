42-летняя учительница из США занялась сексом с малолетним сыном своих друзей и попала в тюрьму

В США 42-летняя учительница Кира Макглин лишилась работы, а затем и свободы за секс с несовершеннолетним сыном своих друзей. Женщину обвиняют в совращении малолетнего и попытке повлиять на показания жертвы. Об этом стало известно изданию WABI.

Отмечается, что расследование началось после того, как Кира несколько раз была замечена в занятиях любовью с подростком. Познакомились они в школе, где мальчик учился, а Макглин заменяла педагога. Однако встречи их происходили не там. Преподавательница была хорошей подругой родителей парня, поэтому часто наведывалась к ним домой. Так ей и удалось его соблазнить.

По данным следствия, Кира несколько раз занялась сексом со своим учеником, а, попавшись, попыталась повлиять на его показания в суде. Она просила его соврать об их отношениях, но полиции быстро стало известно о ее плане.

Окончательный вердикт по делу Макглин еще не вынесен. Заседание состоится 10 мая. Женщину выпустили под залог с условием не общаться с подростком. Более того, из-за всех этих разбирательств ее исключили из списка преподавателей школы на «неопределенный срок».

Ранее школьница из Челябинска заявила об избиениях со стороны учительницы.