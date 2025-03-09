40 минут везли с линии боевого соприкосновения: российские военные спасли кошку из-под пуль в зоне СВО

Кошка по кличке Мышка едва не погибла в зоне проведения боевых действий. На помощь животному пришли бойцы Армии РФ. Они эвакуировали пострадавшее животное в безопасное место, передает Telegram-канал Mash.

В первое время военнослужащие пытались выходить кошку самостоятельно. Однако для полного восстановления обгоревшему питомцу требовались лекарства и ветеринар. Тогда бойцы решили эвакуировать ее.

Они взяли Мышку и повезли ее на мотоцикле в Донецк. Животное целых 40 минут везли стоя, чтобы ему не было больно от постоянной тряски. Сейчас кошка находится под присмотром волонтеров.

Так как Мышка привязалась к одному из бойцов, то скоро ее отправят в его семью. За время СВО семьям военнослужащих передали больше тысячи животных.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке неизвестный похитил кота, понимающего китайский язык. Хозяин питомца намерен подать заявление в полицию.