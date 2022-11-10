«А я откуда знаю»: в роддоме Владимира кто-то сломал новорожденному плечо

Город Владимир потрясен происшествием в родильном доме.

Матери принесли новорожденного со сломанным плечом. На вопрос женщины о причинах травмы, врач ответил «А я откуда знаю?»

Любопытно, что местные правоохранительные органы, куда родители принесли независимое заключение рентгенолога о переломе, также не пожелали озаботиться поисками ответа на этот вопрос.

И отказали молодой маме в возбуждении дела.

Женщина проявляет настойчивость и подает иск в прокуратуру, а по городу Владимиру уже ползут нехорошие слухи.

Хорошо бы выяснить причину травмы ребенка, не правда ли?