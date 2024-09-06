40-летний ранее судимый житель областного центра: задержан подозреваемый в краже пожертвований для нужд СВО

Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области задержали подозреваемого в хищении средств, предназначенных для нужд СВО. Им оказался 40-летний местный житель, ранее привлекаемый к ответственности за другие преступления.

Соответсвующая информация появилась в Telegram-канале руководителя пресс-службы МВД Ирины Волк. Так, в опубликованном сообщении говорится, что история с хищением средств из ящика с пожертвованиями в Аксайском районе получила продолжение. Стражам порядка удалось задержать мужчину, причастного к совершению преступления.

В настоящий момент правоохранители устанавливают возможных соучастников жителя района. Кроме того, не до конца оценен ущерб, который нанесли воры.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае запустили новую форму поддержки семей бойцов СВО. Так, жительницам региона, родившим от военных, выплатя 127 тысяч рублей единоразово.