Новая форма поддержки: девушкам заплатят за рождение ребенка от участника СВО

Новую форму поддержки участников СВО и их семей решили опробовать в Пермском крае. Там женщинам, родившим от бойцов, обещают выплатить по 127 тысяч рублей.

Напоминание об этом появилось на странице Пермского края во «ВКонтакте». Единоразовую выплату смогут получить те жительницы региона, которые стали матерями в 2024 году.

Деньги будут предоставлены как сразу, пока глава семейств находится в зоне проведения специальной военной операции, так и после возвращения с фронта. В случае смерти или пропажи средства поступят на счет в течение 300 дней.

О введении такой инициативы стало известно еще 26 июня. Тогда же правительство начало прием заявок.

Ранее жительница ХМАО отправила мужу в зону СВО похоронный венок. Также она обвинила его в измене. На ситуацию обратили внимание правоохранители.