4-летняя девочка едва не задохнулась под слоем пены в бассейне отеля в Сочи

В Сочи четырехлетняя девочка едва не задохнулась на пенной вечеринке в бассейне отеля. Пена накрыла детей с головой – чтобы дышать, ребенку приходилось глотать пузырчатую жидкую массу.

О происшествии сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Вечеринка при отеле состоялась в минувшие выходные. Жительница Краснодара отдыхала в гостинице с дочерью. Она рассказала, что аппарат с пеной не выключили, даже несмотря на то, что она накрыла детей и превышала их рост. Ни техники безопасности, ни возрастных ограничений, говорит туристка, не было.

Мать долго не могла найти ребенка в густой пене, она просила диджея приглушить музыку и вызывала дочь по микрофону. Только спустя несколько минут ребенка нашли – девочка была на грани кислородного голодания.

Ни администратор, ни врач отеля не могли помочь, так как не знали состав пены. В итоге женщина приобрела лекарства самостоятельно. Россиянка написала претензию в адрес отеля и рассчитывает получить денежную компенсацию.

