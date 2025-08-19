«Колхоз, полный совок»: Анастасия Волочкова назвала Сочи ужасным городом

Балерина Анастасия Волочкова оскорбила город Сочи и призналась, что не хотела баллотироваться на пост мэра в 2009 году, но ее «принудили». Танцовщица недавно посетила его и пообещала больше не возвращаться.

«Я в Сочи была недавно впервые с 2009 года. Как был колхоз, так и остался… Полный совок!» - поделилась мнением Волочкова. Ее слова приводит издание «Абзац».

Также экс-прима Большого театра прокомментировала предвыборную кампанию в 2009 году, когда она баллотировалась на пост градоначальника в Сочи.

«Да и не хотела я становиться мэром этого ужасного города. Местные добрые люди сами собрали мне документы и все подготовили. Меня принудили баллотироваться», - раскрыла Волочкова.

Балерина назвала Сочи «очень криминальным» и добавила, что об этом ей рассказали жители.

Ранее Волочкова раскритиковала танцоров певицы Татьяны Булановой и указала на низкий уровень их выступления. Артистка призналась, что не обижена на слова, и назвала балерину «гениальной».