4 года колонии и лечение у психиатра: подросток из Тюмени планировал устроить массовое убийство в школе

Тобольский районный суд вынес приговор подростку из Тюмени, который планировал устроить массовое убийство в одном из учебных заведений. Он отправится в колонию на 4 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

По данным ведомства, несовершеннолетний, чье имя не раскрывается, планировал совершить преступление, находясь на территории Тобольского района Тюменской области в период с 8 августа 2022 года по 23 августа 2024 года.

Сообщается, что молодой человек, являясь сторонником деструктивных идеологий и субкультур, изучал в Сети способы совершения злодеяния. Однако о его планах стало известно правоохранительным органам, которые вовремя задержали несостоявшегося убийцу.

Юного тюменца признали виновным по части 1 статьи 30 и пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Он проведет четыре года в воспитательной колонии. Кроме того, подросток пройдет принудительное амбулаторное лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

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