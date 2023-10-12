37-летняя женщина перестала дышать, засунув в рот много зефира во время шуточного конкурса

В Британии 37-летняя женщина задохнулась во время шуточного конкурса по поеданию зефира. Она перестала дышать, засунув в рот слишком много сладостей.

Подробности сообщает Lenta.Ru со ссылкой на BBC News.

7 октября женщина пришла на благотворительное мероприятие и поучаствовала в лотерее, став победительницей. Ее пригласили на сцену принять участие в конкурсе. Суть заключалась в том, чтобы засунуть в рот максимальное количество зефира.

Сначала женщина смеялась вместе с аудиторией, но потом резко упала. Оказалось, что зефир заблокировал дыхательные пути. Зрители бросились на помощь, но спасти женщину не удалось.

Ранее сообщалось, что в Британии мать 298-килограммового мужчины попросила выделить ему курс бесплатных жиросжигающих уколов. Сын все время употреблял по 10 тысяч килокалорий в день, перестал самостоятельно двигаться. Другие попытки похудеть не увенчались успехом. Мать решила, что уколы - единственный способ для сына похудеть.