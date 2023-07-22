37-летняя жена автора песни «Рюмка водки на столе» покончила с собой. Об этом изданию StarHit сообщил источник из окружения композитора Евгения Григорьева. Трагедию в семье артиста подтвердили в службе ритуальных услуг.

Автор хита Григория Лепса женился на возлюбленной в 2021 году. Избранница Евгения отказывалась от росписи 12 лет. От этих отношений у Григорьева осталась дочь, которая родилась в 2012 году.

Напомним, что имя артиста стало известно после выхода песни «Рюмка водки на столе». Также Григорьев выступает под псевдонимом Жека. Последние 13 лет он гастролирует по городам России, а также ближнего и дальнего зарубежья.

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