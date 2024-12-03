37-летний врач погиб в аварии в Подмосковье, когда вез детей из бассейна

В Подмосковье 37-летний врач-рентгенолог погиб в аварии, когда вез двоих сыновей из бассейна. В их машину врезалась иномарка – водитель не успел вернуться в полосу после обгона, случился удар лоб в лоб.

Подробности сообщает mk.ru.

Трагедия произошла 2 декабря в Воскресенском городском округе. Врач вез детей 7 и 9 лет из бассейна на машине «Шкода». Будучи в нескольких сотнях метров от дома, водитель остановился, включил поворотники, чтобы свернуть на нужную улицу. В машину влетела иномарка «Сузуки».

От удара «Шкода» перевернулась. Очевидцы слышали из машины крики детей. Их отец умер на месте. Мальчик 9 лет госпитализирован в реанимацию: у него ушибы, внутренние разрывы органов, сломано бедро. 7-летнего ребенка доставили в травмпункт – у мальчика ушибы и сотрясение мозга. Водитель «Сузуки» получил рану головы и сотрясение.

Виновник ДТП – уроженец Якутии. Он имел судимость за убийство и недавно вышел на свободу.

Ранее сообщалось, что полиция задержала автоблогера Гаджи Гаджиева. Во время дрифта он наехал на девушку с ребенком.