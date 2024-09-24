Патриарх Кирилл призвал священников развивать социальные сети

Патриарх Кирилл высказался о важности социальных сетей для священнослужителей. Он отметил, что представители церкви должны пользоваться новыми технологиями. Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.

Источник опубликовал видео с заседания, на котором епископ Русской православной церкви говорил о соцсетях. В своей речи он упомянул, что многие священники уже добились больших успехов в развитии блогов.

«Миссия в социальных медиа должна умножаться, становиться предметом внимания на всех уровнях церковной жизни еще и потому, что новые технологии стали орудием в руках разного рода опасных людей», - сказал патриарх.

Священнослужитель объяснил, что под «опасными людьми» имеет ввиду оккультистов, неоязычников, эзотериков и шарлатанов. По его словам, они стремятся эксплуатировать в своих целях «естественные духовные запросы». И эта угроза сейчас чрезвычайно высокая.

Ранее народная артистка Украины Оксана Билозир исполнила песню про Иисуса Христа в разрушенной церкви в Судже.