Патриарх Кирилл призвал священников развивать социальные сети
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Патриарх Кирилл высказался о важности социальных сетей для священнослужителей. Он отметил, что представители церкви должны пользоваться новыми технологиями. Об этом сообщает Telegram-канал Пул N3.
Источник опубликовал видео с заседания, на котором епископ Русской православной церкви говорил о соцсетях. В своей речи он упомянул, что многие священники уже добились больших успехов в развитии блогов.
«Миссия в социальных медиа должна умножаться, становиться предметом внимания на всех уровнях церковной жизни еще и потому, что новые технологии стали орудием в руках разного рода опасных людей», - сказал патриарх.
Священнослужитель объяснил, что под «опасными людьми» имеет ввиду оккультистов, неоязычников, эзотериков и шарлатанов. По его словам, они стремятся эксплуатировать в своих целях «естественные духовные запросы». И эта угроза сейчас чрезвычайно высокая.
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