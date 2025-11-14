36-летний мужчина внезапно скончался в Турции после процедуры по пересадке волос

Житель Великобритании отправился в Турцию, чтобы пройти процедуру по пересадке волос и скончался. Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что 36-летний Ментор Рама почувствовал себя плохо, вернувшись к себе в номер отеля в Стамбуле после операции. Прибывшие врачи доставили его в больницу.

Однако, находясь в медучреждении, он не шел на поправку. Через несколько дней его состояние резко ухудшилось.

Медикам не удалось спасти пациента. Тело скончавшегося британца сперва направили на судебно-медицинскую экспертизу, потом передали семье. Полиция начала расследование случившегося.

В материале издания также приводится статистика министерства иностранных дел Великобритании, согласно которой с 2019 года в Турции в результате подобных процедур умерли минимум 28 британцев.

Ранее мы писали о том, что житель Подмосковья умер из-за врачебной ошибки, сделав операцию на бедре. 49-летний мужчина из Пушкина обратился в частную клинику из-за незначительной травмы, которую получил во время тренировки.