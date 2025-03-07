35-летнюю украинку задержали в Польше за торговлю человеческими органами

На границе Польши задержали 35-летнюю гражданку Украины. Она была в базе Интерпола из-за торговли человеческими органами. Об этом сообщает TVN24.

По данным источника, 6 марта женщину остановили на железнодорожном пограничном переходе в Перемышле. Она направлялась на Украину. В ходе проверки ее личности выяснилось, что она находится в розыске. Отмечается, что система правосудия Казахстана выдала на украинку красное уведомление Интерпола.

«Красное уведомление Интерпола означает самый высокий уровень международного поиска, - пояснил источник.

Задержанная приговорена к 12-ти годам лишения свободы за продажу человеческих органов. Женщина незаконно торговала почками, а также состояла в организованной международной преступной группировке.

Ранее в Краснодаре вынесли приговор женщине, которая 11 раз ударила полицейского вилкой в глаз.