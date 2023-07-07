35-летний житель Индии заставлял жену одеваться как порнозвезда против ее воли на протяжении нескольких месяцев. Об этом сообщает портал РЕН ТВ со ссылкой на зарубежное издание The Indian Express.

По данным СМИ, 30-летняя женщина пожаловалась на супруга и его родственников сотрудникам правоохранительных органов. По словам местной жительницы, мужчина и его близкие люди требовали от нее имущество и подвергали как моральному, так и физическому насилию. Оказывается, потерпевшую заставляли смотреть порно и выглядеть как актриса данного жанра.

Полиция зарегистрировала дело сразу по нескольким статьям. На данный момент по факту обращения женщины ведется расследование.

Известно, что пара была в браке три года.

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