35-летний россиянин пропал на Пхукете во время купания в море

На Пхукете без вести пропал 35-летний россиянин. Известно, что мужчина купался в Андаманском море ночью.

О происшествии сообщает ТАСС со ссылкой на полицию курортной провинции.

Мужчина купался на пляже Найтхон, который расположен на западном побережье северной части Пхукета. Ни поисковые катера, ни водолазы не были задействованы в его поисках из-за сильных волн и темного времени суток. Поиски начались при дневном свете. До настоящего времени результатов нет.

Источник пишет, что на западном побережье острова опасно купаться в море. На пляжах установлены предупреждающие красные флаги. С мая по октябрь на Пхукете низкий сезон, так как возможны тропические ливни и волны в море.

