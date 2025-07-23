Боятся купаться в море: россияне жалуются на нашествие необычных медуз в Тунисе

Россияне, которые отдыхают в Тунисе, столкнулись с проблемой — люди не могут спокойно купаться в море. Все дело в необычных синих медузах, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Укус такого морского жителя опасен для здоровья. Так, у пострадавшего человека может появиться сильный ожог, резкая боль, тошнота и головокружение. Иногда дело доходит до озноба от повышения температуры, одышки и кашля.

Туристы, боясь встречи с синими медузами, предпочитают оставаться на берегу. На один квадратный метр приходится где-то около 30 особей. При этом местным спасателям все равно на страхи и опасения отдыхающих, так как они не обращают внимание на морских животных.

Ранее сообщалось, что автобус с российскими туристами попал в аварию в Турции. Транспорт едва не рухнул с моста.