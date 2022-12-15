12:03, 15 декабря 2022
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Что толкнуло полицейского в Раменском на суицид в день свадьбы
В Подмосковье инспектор УВД на метрополитене совершил суицид в день свадьбы. Тело стража порядка в квартире нашла его девушка.
Происшествие случилось в Раменском. Полицейского нашли мертвым вечером 13 декабря в одном из домов.
Судя по характеру травм, он совершил суицид.
По словам девушки, 12 декабря жених предупредил, что заедет в свою квартиру за кольцами. Это был их последний разговор – мужчина перестал отвечать на звонки. Полиции предстоит выяснить мотивы случившегося.
Ранее стало известно о суициде дедушки актрисы Анастасии Заворотнюк. Мужчина болел онкологией.
Источник фото:Freepik.com
Источник:Московский комсомолец
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: