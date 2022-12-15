Что толкнуло полицейского в Раменском на суицид в день свадьбы

В Подмосковье инспектор УВД на метрополитене совершил суицид в день свадьбы. Тело стража порядка в квартире нашла его девушка.

Происшествие случилось в Раменском. Полицейского нашли мертвым вечером 13 декабря в одном из домов.

Судя по характеру травм, он совершил суицид.

По словам девушки, 12 декабря жених предупредил, что заедет в свою квартиру за кольцами. Это был их последний разговор – мужчина перестал отвечать на звонки. Полиции предстоит выяснить мотивы случившегося.

Ранее стало известно о суициде дедушки актрисы Анастасии Заворотнюк. Мужчина болел онкологией.