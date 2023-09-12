34-летняя жительница Челябинской области выпила с двумя школьниками и занялась с ними сексом

В Челябинской области 34-летняя женщина отдыхала в компании подростков. После употребления алкоголя она занялась сексом с двумя 15-летними школьниками.

Подробности сообщает Ura.ru.

Все случилось в Уйском районе области. Сначала компания отдыхала и выпивала, потом произошел групповой секс. Женщина утверждает, что все было обоюдно.

Россиянку могут привлечь к ответственности по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. После предъявления обвинений ей могут выбрать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что женщина умерла под деревом во время секса в московском сквере. Перед этим пара несколько часов употребляла алкоголь.