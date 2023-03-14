34-летний житель Благовещенска сбежал из больницы после операции с трубками в животе

В Благовещенске разыскивается пациент, сбежавший из больницы после операции. Об этом сообщает издание «КП». По информации источника, 34-летний житель Амурской области самовольно покинул медицинское учреждение 5 марта, несмотря на то, что у него не зажили послеоперационные швы, а из брюшной полости торчали трубки для выведения жидкости.

На данный момент неизвестно об истинной причине побега мужчины. Также скрывается информация о том, какая операция была проведена сбежавшему пациенту.

Выяснилось, что поисками беглеца занимается ПСО «Амур».

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