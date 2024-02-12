3,5 года колонии и 750 тыс. рублей компенсации: хулиганов осудили за снятие скальпа с прохожего

Суд в Подмосковье вынес приговор двум мужчинам, которые сняли скальп с 19-летнего молодого человека. Оба обвиняемых получили по 3,5 года лишения свободы в колонии, передает РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

Конфликт между мужчинами и молодым человеком произошел в Электростали в прошлом году. Парень подошел к двум незнакомцам и попросил у них закурить. Однако в ответ получил оскорбления. Незнакомцев возмутил цвет волос молодого человека. После они перешли от слов к делу и стали снимать скальп с жертвы.

Через некоторое время хулиганы были задержаны. В их отношении возбудили уголовное дело. На суде мужчин признали виновными в причинении травмы головы молодому человеку. Их приговорили к заключению в колонии. Кроме того, фигурантам предстоит выплатить пострадавшему 750 тыс. рублей компенсации.

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