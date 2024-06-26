29-летняя украинка убила гостя, который плюнул в ее борщ

Жительница Житомира убила мужчину за то, что тот плюнуй в ее суп, сообщает украинское издание Страна.UA.

Инцидент произошел, когда 29-летняя распивала алкоголь у себя дома вместе с тремя мужчинами. В какой-то момент началась ссора из-за того, что один них кричал и плевался в борщ, приготовила женщина. Сперва она несколько раз ударила его рукой по лицу, от чего потерпевший упал на пол. Тогда хозяйка ударила гостя ногой по голове и попросила помочь отнести его к реке.

В пути женщина еще несколько раз ударила обидчика, а затем, дойдя до реку, окунула его голову в воду, и держала, пока не убедилась, что тот умер.

Суд приговорил женщину к 10 годам колонии.

Ранее в июне в подмосковную больницу был госпитализирован стример Никита Литвинков, известный в Сети по мему про «борщ с капусткой, но не красный». Блогера поместили в реанимацию из-за передозировки наркотиками.