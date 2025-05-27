Опубликовано 27 мая 2025, 16:041 мин.
28-летнего мужчину доставили в больницу после падения осколков в «Москва-Сити»
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
У одной из башен делового центра «Москва-Сити» осколки упали с высоты на голову 28-летнему мужчине. Его доставили в больницу.
О происшествии сообщает mk.ru.
Инцидент произошел 26 мая около 21. Мужчина гулял с приятелем у башни «Око». Неожиданно на прохожих посыпались осколки.
Парень получил травму и был доставлен в больницу. Госпитализировать мужчину не стали – он продолжит лечение дома.
Ранее сообщалось, что в Египте россиянка получила травму ноги на отдыхе. Рыба-хирург разрезала девушке ногу – в итоге ей оказали помощь и зашивали порез. Эти рыбы известны коварным поведением и могут ранить, даже если человек стоит в воде.