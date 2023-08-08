27-летнюю чиновницу в ХМАО лишили премий за пикантное видео из розового кабинета

В ХМАО 27-летнюю чиновницу наказали за публикацию видео из розового кабинета. На записи она красуется в рабочем кресле.

«Это я в своем розовом кабинете в качестве начальника отдела готовлю документацию и считаю ремонт ваших дорог, светофоров, газопроводов и прочих городских объектов, попивая лучший раф, приготовленный у меня дома», - подписала видео чиновница.

Этот ролик увидел мэр города Пыть-Ях Александр Морозов. Он направил видео в комиссию по этике.

В результате чиновница получила выговор, а также лишилась премий, передает Telegram-канал Ural Mash. Ролик был сделан в выходной день – сотрудница приехала из-за накопившейся работы.

После этого инцидента комиссия проверит и других работников мэрии.

Отмечается, что чиновницу наказали только за одно видео, хотя в Сети было множество скандальных роликов. На одном сотрудница мэрии хвасталась покупкой айфона, на другом – парковкой поперек стоянки.

Ранее сообщалось, что в Тверской области уволили муниципального чиновника, который организовал поздравление для сотрудниц с 8 Марта и пригласил аниматора в «голом» костюме.