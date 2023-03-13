«Ужас!»: аниматор в «голом» костюме стал причиной увольнения муниципального чиновника
Аниматор в «голом костюме» на 8 марта стал причиной увольнения замглавы администрации.
Печально закончилось для замглавы администрации Сонковского района муниципального округа Тверской области Юрия Байкова вполне рядовое мероприятие: организация поздравления своих сотрудниц с Международным женским днем.
Чиновник отвечал за сбор средств на подарки и проведение корпоратива.
По его словам, доверится он некой местной фирме, которая обещала прислать и подарки, и аниматора.
Аниматор к женщинам действительно явился. Он станцевал перед собравшимися в зале чиновницами в «голом» костюме.
Розовый полупрозрачный поролон создавал полную иллюзию обнаженного тела.
Выступление сняли и выложили в Сеть, где оно и получило столь широкий резонанс, что судьба ответственного чиновника решилась в тот же день.
«Это мероприятие было поручено первому заместителю. И такой ужас произошел. Это официальная фирма предоставляла, она и в том году предоставляла. Почему так получилось, я спросил у первого заместителя, конечно, я уволил его. Разбираемся сейчас», - рассказал агентству РИА-новости глава Сонковкого округа Андрей Гусев.