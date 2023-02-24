27-летняя туристка угрожала пистолетом посетителям музея в Петергофе

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнюю девушку, которая угрожала пистолетом посетителям музейного комплекса «Петергоф» в Петродворце. Об этом сообщает 78.ru.

По информации портала, уроженка Саратовской области вела себя агрессивно и в какой-то момент стала направлять предмет, похожий на пистолет, в сторону посетителей музея. Очевидцы говорят, что девушка вела себя неадекватно.

Россиянку задержали и изъяли у нее пневматическое оружие. Девушку отправили в психиатрическую больницу имени П.П. Кащенко. Теперь правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали о том, как в Санкт-Петербурге 12-летняя школьница отравилась угарным газом, пока мылась в ванной. По данным СМИ, девочка потеряла сознание, а ее мать вызвала скорую помощь. Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом. Все случилось поздно вечером 19 февраля. Сотрудники СК начали доследственную проверку.