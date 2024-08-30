27-летняя россиянка и ее 7-летняя дочь найдены убитыми: под подозрением экс-боец ЧВК «Вагнер»

В Пермском крае найдены убитыми 27-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Предварительно, к их смерти может быть причастен бывший боец ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, тела обнаружили в городе Чусовом в квартире на улице Матросова 29 августа. Одним из подозреваемых в убийстве является 27-летний бывший возлюбленный женщины. Он был в зоне СВО, но после ранения был отправлен домой. Baza отмечает, что у него есть особенность – мужчина хромает на правую ногу. Сейчас он объявлен в розыск.

Telegram-канал выяснил, что у подозреваемого уже были проблемы с законом. Он был судим за неуплату алиментов, грабеж с применением насилия и убийство. Мужчина лишил жизни девушку в 2022 году, как сам объяснил, потому что его «переклинило». В феврале 2023 года его приговорили к 20 годам колонии, после чего он заключил контракт и поехал в зону специальной военной операции.

По факту убийства матери и ребенка возбуждено уголовное дело.

Ранее правозащитник из Саратова Алексей Сусликов был найден мертвым. Предварительно, его убили во время конфликта с соседом.