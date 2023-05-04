26 школьниц со всей России присылали жителю Волгограда интимные фото ради вейпов

В Волгограде 19-летний парень получил 26 интимных фото школьниц. В обмен на них юноша предлагал вейп. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

Отмечается, что школьницы присылали ему фото со всей России. Однажды, мать одной из жертв увидела в телефоне дочери странную переписку. Второклассница в течение месяца общалась с парнем, который обещал подарить ей вейп за откровенные снимки.

Сотрудники правоохранительных органов задержали педофила. По словам злоумышленника, ему не хватало женского внимания. Всего преступник успел собрать фото 26 девочек, которые проживают в разных городах.

Ранее мы писали о том, что девушка устроила фотосессию в трусах на могиле Горшка. Фанаты группы «Король и Шут» в ярости. Они просят наказать ее за надругательство над местом захоронения. Девушка опубликовала в соцсетях кадры, сделанные на Богословском кладбище на могиле известного музыканта. За надругательство над местом захоронения в России могут возбудить уголовное дело.

По данным источника, была создана петиция, под которой собрано уже 1200 подписей. Девушка также может быть привлечена к ответственности по административной статье – за распитие алкоголя в общественных местах.