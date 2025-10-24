26-летняя блогерша срочно доставлена в больницу с ножевыми ранениями

Колумбийская блогерша с сотнями тысяч подписчиков погибла после столкновения с грабителями. 26-летняя Эстефания Рестрепо Валенсия была срочно доставлена в больницу с ножевыми ранениями.

Как сообщает People, трагическая встреча со злоумышленниками произошла 17 октября. Инфлюенсер вместе со своим молодым человеком ехали в автомобиле по шоссе в Колумбии, когда столкнулись с грабителями.

Преступники напали на пару и намеревались отобрать у девушки и парня их вещи. Однако те попытались дать бандитам отпор, в результате чего Валенсии нанесли несколько ножевых ранений.

Ее избранник срочно доставил ее в отделение неотложной помощи больницы Лас-Вегаса в Медельине, Колумбия, с травмами руки и шеи. Однако врачам не удалось ее спасти, она скончалась вечером того же дня.

Валенсия вела страницу в соцсети на которой выкладывала видеоролики юмористического содержания. На ее аккаунт подписано 218 тысяч человек.

Ранее мы писали, что в Бразилии найдены тела известной блогерши и ее дочери.