Признаков насильственной смерти нет: тела известной блогерши и ее дочери найдены в квартире

В Рио-де-Жанейро найдены мертвыми известная в Бразилии блогерша и ее дочь. Об этом сообщает The Mirror.

Стало известно, что тела 33-летней Лидианы Лоренсо и ее 15-летней дочери Мианы были обнаружены в квартире 10 октября. Инфлюенсер лежала в одной из спален, девочка — в гостиной. Никаких признаков смерти на их трупах обнаружено не было.

Как сообщил журналистам адвокат семьи, проведенная 13 октября судмедэкспертиза вызвала больше вопросов, чем ответов. По его словам, точно сказать можно только то, что в жилье Лоренсо были неправильно установлены газовые объекты.

«Обогреватель установлен совершенно неправильно, а выход газового шланга из дымохода находится прямо внутри квартиры... Полиция также рассматривает другие версии, такие как отравление, но по результатам экспертизы пока нельзя сделать окончательных выводов», — отметил юрист.

Бразильские правоохранители продолжает расследовать смерть блогерши и ее дочери.

