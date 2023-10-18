250 тысяч рублей за сломанные ребра: поход в театр обернулся для пенсионерки госпитализацией

Жительница Северной столицы оказалась в больнице со сломанными ребрами после посещения театра. Пожилая женщина оступилась, упала и получила травмы. За компенсацией морального и физического вреда она обратилась в суд, передает Kp.ru.

В феврале текущего года 69-летняя петербурженка пришла на спектакль «Плыл кораблик белопарусный». При рассадке произошел неприятный инцидент — пожилая женщина оступилась и упала в зале, в котором было мало света.

В результате случившегося жительница Северной столицы получила переломы ребер. Ее госпитализировали, а руководство театра не стало ничего компенсировать, так как выключение света было плановым.

В итоге петербурженка обратилась за защитой прав в прокуратуру, чтобы правоохранители представляли ее интересы в суде. Театр, где женщина получила травмы, обязали выплатить пострадавшей 250 тысяч рублей за инцидент.

Ранее в Петербурге произошла похожая история. Женщина отсудила у кинотеатра 170 тысяч рулей за падение в туалете.