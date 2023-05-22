25-летняя москвичка зарезала сожителя на глазах у матери: девушка признала вину

В Москве 25-леттняя девушка убила 32-летнего сожителя на глазах у своей матери. За нож россиянка схватилась из-за серьезной ссоры. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 21 мая на юго-востоке столицы в квартире на улице Шоссейной. Пара устроила дома застолье с большим количеством алкоголя, однако в какой-то момент между мужчиной и девушкой вспыхнул конфликт. В гневе москвичка взяла оружие и нанесла им несколько ран своему оппоненту. Он скончался на месте.

Известно, что у сожителей есть ребенок-первоклассник, но в момент убийства он находился в другом доме вместе с отцом россиянки. А вот ее мама как раз была свидетельницей совершенного преступления дочерью.

Очевидец рассказал СМИ, что ссора пары была настолько бурной, что о ней стало известно многим соседям. Дело в том, что мужчина с девушкой кидались бутылками с балкона, а также сигаретными бычками. Крики начались около пяти вечера, но особого удивления они не вызвали, так как, по словам источника, у сожителей давно были семейные проблемы.

Отметим, что после задержания и допроса москвичка признала свою вину в убийстве. В ближайшее время суд назначит ей меру пресечения.

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