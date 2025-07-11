25-летняя девушка Романа Старовойта и его бывшая жена обнялись после похорон

25-летняя девушка экс-министра транспорта Романа Старовойта Полина и бывшая жена чиновника обнялись после похорон. Напомним, местом захоронения политика стало Смоленское кладбище.

По данным КП-Петербург, сначала Полина не была допущена до родственников Старовойта. Семья находилась напротив гроба, девушка стояла в стороне и подошла попрощаться в порядке очереди.

После похорон к Полине направились дочери бывшего министра транспорта. Они поговорили и обнялись. Следом выразила соболезнования бывшая жена Старовойта. Женщины обнялись, утирая слезы.

На похоронах было примерно 50 человек. Мать Старовойта тяжело переживала потерю, ее поддерживали под руки. Пожилая женщина долго не могла отпустить гроб. Накануне на прощании в Москве она призналась, что не думала увидеть в финале жизни такое.

Напомним, 7 июля появились сообщения об отставке Старовойта с поста министра транспорта. Спустя несколько часов политика нашли мертвым в Подмосковье недалеко от своего автомобиля.