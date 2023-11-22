25 человек пострадали при столкновении двух поездов лоб в лоб

В Ульяновской области произошло лобовое столкновение двух поездов. Отмечается, что есть пострадавшие. Кадры с места происшествия публикует телеканал «360».

По данным источника, пассажирский состав и маневренный поезд столкнулись между станциями Бряндино и Тиинск. Как пишет Telegram-канала Baza, авария произошла в 14:55 в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги.

Отмечается, что схода вагонов не произошло. В поезде всего 396 пассажиров, среди них 94 ребенка. Состав следовал по маршруту Адлер – Пермь. На место вызвали спасателей. Сообщается о пострадавших – не менее 25 человек пожаловались на ссадины и ушибы.

«По предварительным данным, машинист пассажирского поезда успел применить экстренное торможение, но избежать столкновения все равно не удалось», – отмечает источник.

Пока никаких официальных заявлений не было.

Ранее мы писали о том, как два поезда столкнулись на станции в московском метро. Отмечается, что все произошло на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии. В аварии были пострадавшие, а машиниста зажало в кабине.